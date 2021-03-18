Байкал оказался в числе самых популярных мест страны, которые мечтают посетить россияне

Озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и Республики Буртия, вошло в число самых популярных мест России, которые хотели бы посетить соотечественники, сообщает фонд «Общественное мнение».

Байкал хотели бы посетить 6% опрошенных, 15% – курорты Краснодарского края, 13% – Крым.

«Если бы у людей была возможность поехать на отдых куда угодно, 55% отправились бы в поездку по России, 32% –- за рубеж, 8% никуда бы не поехали», – отмечается в сообщении.

В числе самых популярных заграничных направлений – Турция, страны Европы, Италия, Испания и Египет.