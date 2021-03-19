«Сбербанк страхование» предлагает предпринимателям застраховать имущество со скидкой 40%

К Международному дню клиента, который отмечается 19 марта, компания «Сбербанк страхование» подготовила спецпредложение для малого и микробизнеса. При оформлении страхового полиса по программе «Сбереги бизнес» на сайте в период с 19 по 25 марта действует скидка 40% по промокоду «БИЗНЕС03», сообщают в пресс-службе Сбера.

Программа «Сбереги бизнес» — комплексная защита имущественных интересов малого и микробизнеса с покрытием до 50 млн рублей. Это продукт-конструктор, который позволяет предпринимателю самостоятельно сформировать страховой полис, включив в него один или несколько объектов страхования: конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, движимое имущество, товарно-материальные ценности и гражданскую ответственность. Полис защитит имущество от возгораний, поджогов, краж, вандализма, стихийных бедствий, потопов и других непредвиденных рисков.

Полис оформляется онлайн за пять минут. Выплаты производятся в течение трёх дней с момента предоставления всех необходимых документов в страховую компанию.