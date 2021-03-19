Туристический потенциал Иркутска представили на всероссийской выставке в Москве

Туристический потенциал Иркутска представили на всероссийской выставке MITT, которая проходила с 16 по 18 марта в Москве. Об этом сообщил директор информационно-туристской службы Иркутска Рустам Салимов. Международная туристическая выставка MITT является ведущей деловой площадкой, где в канун туристического сезона встречаются лидеры мирового рынка и демонстрируют новинки. Всего в 27-й выставке приняли участие более 1500 компаний из почти 229 стран –участниц.

Возможности для внутреннего туризма на выставке представили 60 регионов России, под экспозицию которых был отведен отдельный зал. В период выставочных дней обсуждали актуальные вопросы внутреннего въездного туризма, обменивались опытом с коллегами. Участники и посетители выставки имели возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

– Впервые Иркутская область и Республика Бурятия объединились на крупнейшей туристической площадке и представили макрорегион вместе – павильоном «Байкал». Стоит отметить, что мы одержали победу в номинации «Лучшая коллективная экспозиция», – подчеркнул Рустам Салимов. – Ворота Байкала – это Иркутск, и мы должны работать консолидировано в этом направлении, ведь большинство туристов, приезжающих на знаменитое озеро, сначала попадают именно сюда.

На едином выставочном стенде представители регионального бизнеса показали туристский потенциал Байкальского региона, межрегиональные маршруты. Участниками консолидированного павильона «Байкал» стали органы власти и туристические сообщества города Иркутска, Иркутской области и республики Бурятии. Партнером региональной локации выступил Байкальский банк ПАО Сбербанк.