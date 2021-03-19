С 2021 года налог на имущество в Иркутской области рассчитывается от кадастровой стоимости

Семинар по вопросам предоставления налогоплательщикам льгот по имущественным налогам состоялся в ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска. Специалисты обратили внимание граждан, что за 2020 год налог на имущество физических лиц в Иркутской области будет рассчитан в зависимости от кадастровой стоимости имущества. При этом налоговая база в отношении квартиры и части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади этой квартиры (части жилого дома), в отношении комнаты или части квартиры - уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 кв. м их площади, в отношении жилого дома - 50 кв. м общей площади. Вместе с тем, сохраняются все льготы, установленные на федеральном уровне.

Так, освобождение от налога предусмотрено для пенсионеров, участников войны, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, бывших и нынешних военнослужащих, членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, физических лиц, осуществляющих профессиональную творческую деятельность, владельцев хозяйственных строений, площадью не более 50 кв. метров и других категорий налогоплательщиков. Льготы распространяются и на предпенсионеров - физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Для большинства из перечисленных категорий граждан действует беззаявительный порядок предоставления льгот. То есть подавать заявление им не нужно.

Воспользоваться льготой можно и в отношении одного (по выбору налогоплательщика) объекта налогообложения каждого вида (например, квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место), не используемого в предпринимательской деятельности. Причем, если налогоплательщик не подаст уведомление о выбранном объекте для применения льготы, налоговая инспекция предоставит ее в отношении объекта с максимальной исчисленной суммой налога.

Также льготой при уплате налога на имущество физических лиц имеют право воспользоваться индивидуальные предприниматели, уплачивающие налоги в соответствии со специальными налоговыми режимами, в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности.

Право установления дополнительных льгот по налогу на имущество физических лиц на муниципальном уровне предоставлено представительным органам местного самоуправления. В Иркутской области отдельными муниципалитетами установлены льготы для граждан, получающих пенсии по случаю потери кормильца, для несовершеннолетних детей, находящихся под опекой и попечительством, для почетных граждан. Получить подробную информацию о наличии права на льготу в каждом муниципалитете можно на сайте ФНС России с помощью онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».