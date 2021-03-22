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Банк «Приморье»: улучшены условия пополнения по вкладу «Максимальный»

Банк «Приморье» улучшил условия вклада «Максимальный». При открытии новых или пролонгации существующих депозитов теперь действуют следующие сроки пополнения:

  • для вкладов, открытых на срок 31 день и 91 день, пополнение возможно в течение всего срока вклада;
  • для вкладов, открытых на срок 181 день и 385 дней, пополнение возможно в течение всего срока вклада, кроме последних 30 дней.

Пополнить вклад можно как безналичным способом (через Мобильное приложение), так и наличными денежными средствами в кассах Банка, в платежных терминалах при помощи пластиковой карты. Важно, что минимальная сумма пополнения не ограничена.

— Вклад «Максимальный» — один из самых популярных вкладов у наших клиентов — за счет выгодной ставки, возможности открыть вклад онлайн и получить еще больший процент, а также за вариативность валют вклада, — комментирует заместитель Председателя правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Теперь его условия стали еще привлекательнее — за счет увеличения сроков пополнения клиенты смогут более выгодно инвестировать свои сбережения.

Вклад «Максимальный» можно открыть сроком на 31, 91, 181, 385 дней в рублях, долларах, евро и юанях. При оформлении вклада в рублях на 385 дней через Мобильное приложение или Интернет-банк ставка составит 5,25% годовых. Способ выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов; ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту Банка «Приморье». Для вклада «Максимальный» предусмотрена автоматическая пролонгация, также возможность льготного досрочного расторжения. Подробную информацию по этому и другим вкладам можно посмотреть на сайте Банка, в офисах Банка или уточнить у специалистов Контакт-центра по бесплатному номеру 8 800 200 20 86.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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