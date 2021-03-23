Банк «Фридом Финанс» снизил ставку по автокредитованию

В рамках специального весеннего предложения «Тает процент» Банк «Фридом Финанс» снизил ставку по программе автокредитования до 9,5%. Акция продлится с 18 марта по 1 мая 2021 года включительно.

Предложение действует при условии заключения договора страхования приобретаемого легкового автомобиля по программе страхования КАСКО, а также при предоставлении справки 2-НДФЛ или справки по форме банка, заверенной работодателем. При этом банк не требует оформления дополнительных услуг, связанных со страхованием жизни, здоровья, эксплуатацией и обслуживанием автомобиля, также отсутствуют скрытые комиссии.



В феврале 2021 года Банк «Фридом Финанс» предложил клиентам услугу потребительского кредитования «Честный процент» под залог транспортного средства. В настоящее время пилотный проект действует на территории Москвы и Московской области и позволяет клиентам обратиться за покупкой автомобиля к любому официальному дилеру марки.



Сумма кредита: от 100 тыс. руб. до 7,5 млн рублей. Срок займа: от года до пяти лет с возможностью досрочного погашения.



Размер первоначального взноса для транспортного средства, приобретаемого у официального дилера, составляет 20%, а для автомобилей марки Tesla — 50%.



Условия кредитования, список необходимых документов, а также перечень марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, доступны на сайте.