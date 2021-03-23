Кешбэк до 20 % за путешествия по России — вместе с Дальневосточным банком и платежной системой «Мир»

Путешествуйте по России и получите кешбэк до 20 % от стоимости поездки в рамках Государственной программы по стимулированию внутреннего туризма. До 15 июня 2021 года оплачивайте туры по стране на сайте мирпутешествий.рф картами «Мир» Дальневосточного банка и верните до 20 000 рублей от стоимости поездки. Майские праздники, отпуск, весенние каникулы или просто интересные выходные — выбирайте маршрут на сайте мирпутешествий.рф и отправляйтесь за новыми впечатлениями с максимальной выгодой!

Для участия в акции нужно:

Зарегистрировать карту «Мир» Дальневосточного банка на сайте мирпутешествий.рф Выбрать маршрут для путешествия по России продолжительностью от 2 ночей у партнеров акции, представленных на сайте мирпутешествий.рф Оплатить поездку картой «Мир» Дальневосточного банка на сайте выбранного партнера в период с 18 марта по 15 июня 2021 года.

Кешбэк 20 % от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку, зачислится на вашу карту, с которой была произведена оплата. Количество поездок в рамках программы не ограничено. В акции участвуют все карты «Мир» Дальневосточного банка, за исключением кобейджинговых карт МИР-JCB.

У вас нет карты «Мир»? Оформите заявку на выпуск моментальной карты «Мир» на сайте Банка, либо получите моментальную карту «Мир» в ближайшем офисе Банка в течение нескольких минут.

С Тарифами, Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Акция действует с 18.03.2021 г. по 15.06.2021 г. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте https://privetmir.ru. Период приобретения туристcкой услуги: с 00:01 часов 18 марта 2021 до 23:59 часов 15 июня 2021 (время – московское), при условии окончания поездки не позднее 23:59 часов 30 июня 2021 года. Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 302-36-23 (круглосуточно).

*Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».