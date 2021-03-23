В отделениях Сбербанка появился новый «Билет в будущее»

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» обновила программу накопительного страхования жизни «Билет в будущее»: она пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь обеспечивает защитой не только взрослых, но и детей. Обновлённый «Билет в будущее» появился во всех отделениях Сбербанка, сообщают в компании.

Программа позволяет накопить на будущее с базовым и расширенным страховым покрытием, а также сформировать финансовый резерв для детей.

Получить «Билет в будущее» можно, формируя накопления в течение 5, 7, 10 или 15 лет. Клиент сам выбирает периодичность (ежемесячно, раз в год или единовременно) и комфортную сумму взносов (минимум — от 2 тыс. рублей в месяц, 24 тыс. рублей в год или 120 тыс. рублей единовременно).

Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Если клиент не сможет производить взносы вследствие наступления страхового случая по этому риску, страховая компания продолжит делать на него регулярные взносы; при этом, если инвалидность установлена в результате несчастного случая, клиент получит дополнительную выплату.

При заключении полиса НСЖ для накоплений на детей страховая защита будет распространяться не только на взрослого, но и на ребёнка. Ребёнок будет застрахован в том числе на случай травмы, полученной в образовательном учреждении.

— «Билет в будущее» — одна из самых популярных программ накопительного страхования жизни в Сбере. С её помощью клиенты копят в среднем 300 тыс. рублей. Мы регулярно обновляем нашу продуктовую линейку и сейчас предложили модифицированную программу, которая позволяет копить не только на стартовый капитал для ребёнка, но и на финансовые цели самих родителей. Программа пополнилась новыми рисками и дополнительными выплатами. И хотя НСЖ — это прежде всего страховой продукт для накоплений, мы улучшили по нему доходность. В скором времени мы предложим ряд новых программ накопительного страхования жизни, которые будут доступны в отделениях банка и в СберБанк Онлайн, — Ольга Монахова, иполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Ежегодно, имея договор по программе «Билет в будущее», можно получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительный сервис для клиентов расширенной и детской программ — налоговый консультант, который заполнит декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога.

По детской программе клиентам также доступна услуга «Образовательный консьерж». Образовательный консультант помогает родителям подобрать для своих детей подходящий вуз, кружок или спортивную секцию, педагога или репетитора, психолога или логопеда, найти скидки и интересные предложения по досугу для ребёнка.