8 фактов о банковском бизнесе – из первых рук

Пандемия внесла серьезные коррективы в банковский бизнес, – рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. – Многие процессы пришлось перестраивать. Например, мы начали доставлять зарплатные карты на дом. Это лишь один из интересных фактов, которыми Владимир Чернышев поделился с порталом SIA.RU во время пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года.

1. В банке можно застраховаться от COVID-19

Пандемия поспособствовала появлению новых продуктов и услуг. Например, в банке теперь можно приобрести страховку от COVID-19. «Открытие» первым среди банков предоставил такую возможность.

– Поначалу мы видели резкий всплеск интереса к страховкам от COVID-19, – рассказал Владимир Чернышев. – Стоимость услуги невысока – 256 рублей, и многие ею воспользовались. Потом количество застрахованных, как и число переболевших, выросло, и спрос несколько снизился. Тем не менее, страховки продолжают продаваться, поскольку никто наверняка не знает, сколько месяцев длится иммунитет после перенесенного заболевания или вакцинации.

2. 2600 сотрудников банка перейдут на постоянную удаленную работу

Желание вернуться в офис по окончании карантина выразили 99% сотрудников иркутских офисов, рассказал Владимир Чернышев. Но система удаленной работы показала свою эффективность, в том числе с точки зрения аренды площадей. Поэтому банк принял решение в 2021 году по всей стране перевести 2600 сотрудников на постоянную удаленную работу. В первую очередь дистанционно будут работать службы, не контактирующие с клиентами.

– Служба по работе с клиентами малого и среднего бизнеса тоже будет работать удаленно, но к ним предъявляются дополнительные требования, – улыбнулся управляющий. – Бывали моменты, когда мы, работая из дома, во время онлайн-планерок слышали разное. «Мама, дай мне яблоко» было самым безобидным. Мы, конечно, с пониманием относились к таким ситуациям.

3. 87% клиентов-юрлиц обслуживаются удаленно

В 2020 году на удаленное обслуживание перешли 87% клиентов-юрлиц «Открытия» в Иркутске, – рассказал Владимир Чернышев. В связи с этим банк сократил количество своих отделений. Желающих приехать в физический офис, в Иркутске приглашают в 6 действующих офисов банка.

– Большинство операций наши клиенты-юрлица проводят через Sky Office – на облачной платформе, – пояснил Владимир Чернышев. – Сотрудники Sky Office оказывают консультации по телефону и через интернет, там можно удаленно приобрести продукты банка и получить техническую поддержку по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. Если же клиент решит поменять карточку образцов подписей, ему достаточно будет позвонить на горячую линию. Сотрудник банка приедет к клиенту в офис и проведет все необходимые операции.

4. Каждый третий клиент имеет бизнес-карту

Переход компаний на «удаленку» для многих стал стимулом завести бизнес-карту. Банк «Открытие», в свою очередь, ввел по ним кэшбэк в размере 3-4%.

– В зависимости от сферы деятельности предприятие оплачивает картами командировочные расходы или топливо, если занимается перевозками, – рассказал Владимир Чернышев. – Карт может быть несколько: предприниматель устанавливает на каждую из них свой лимит, и раздает сотрудникам. Представьте, с каждой транзакции 4% возвращается на карточку, и эти средства можно использовать для дальнейших расчетов.

5. Депозитные машины заменяют инкассацию

Перед предпринимателями, работающими с наличными, всегда стоит вопрос инкассации. Если сумма небольшая, достаточно внести ее через банкомат, используя бизнес-карту. Но клиентам с достаточно высокими наличными оборотами это не удобно. Таким клиентам банк «Открытие» в 2020 году предложил АДМ – автоматические депозитные машины.

– Это не банкомат, а такой бронированный ящичек, надежно защищенный даже от взрыва, – пояснил Владимир Чернышев. – Получить оттуда деньги нельзя – можно только внести наличные. В АДМ вставляется бизнес-карта, и средства сразу зачисляются на счет компании, а вечером выручку забирают инкассаторы.

В марте 2021 года банк расширил возможности клиентов по внесению наличных на счет с помощью АДМ: для их использования теперь не требуется пластиковая карта. Для авторизации достаточно специального кода, который будет сгенерирован по запросу клиента и отправлен по SMS, что более удобно для малого и среднего бизнеса.

6. Поставщики Ozon и Wildberries могут получить экспресс-кредит

В 2020 году компании вынуждены были осваивать новый канал продаж – электронные торговые площадки и маркетплейсы. Для тех, кто начал поставлять товары на Ozon и Wildberries, банк «Открытие» запустил онлайн-сервис кредитования на специальных условиях.

– Кредит можно запросить непосредственно на площадке онлайн-ритейлеров, – пояснил Владимир Чернышев. – Дополнительные документы не нужны, как и поручительство, а залог товара в обороте повышает вероятность одобрения банком заявки. Денежные средства перечисляются на расчетный счет в течение нескольких часов. Такое решение позволяет расширять ассортимент товаров на онлайн-площадке и наращивать собственные продажи, – отметил банкир.

7. Более 80% жителей Сибири совершают платежи дистанционно

В онлайн во время пандемии коронавируса перешли, конечно, и физлица. Банк «Открытие» в связи с этим улучшил условия зарплатных проектов и модернизировал работу подразделения, работающего с картами.

– Прошедший год внес очень серьезные корректировки в банковский бизнес, – отметил Владимир Чернышев. – Например, численность сотрудников, работающих с картами, увеличилась во время пандемии фактически в три раза. Также мы адаптировали систему доставки карт. На предприятиях, с которыми мы реализовываем зарплатные проекты, был введен строгий пропускной режим, и мы не могли централизованно выдать изготовленные для их работников карты. Представьте, на предприятии 500 человек, и мы, по согласованию с каждым из них, доставляли пластик на дом, в нерабочее время.

По словам Владимира Чернышева, услуга по доставке карт предоставляется банком и сейчас. Заявку можно сделать на сайте или по телефону (можно добавить номер).

8. У каждого четвертого ребенка в Сибири есть банковская карта или личный счет

Знакомство детей с банковскими услугами с каждым годом начинается все раньше. Пандемия подстегнула и этот процесс тоже. Родители предоставляют доступ к картам, когда наследникам исполнится семь-восемь лет, знают банкиры. Ребенку доверяют расплатиться картой взрослого или снять с нее наличные, либо запрашивают дополнительную карту с установленным лимитом к родительскому счету.

– На дополнительные карты распространяются те же условия, что и по основной карте, включая плату за обслуживание, бонусные программы или функции кэшбэка, – пояснил Владимир Чернышев. – Самостоятельно открыть счет в банке и получить именную карту можно по достижении 14-летнего возраста. В Банке «Открытие», как и в других банках, такие предложения есть.