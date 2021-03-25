Азиатско-Тихоокеанский банк повысил процентные ставки по вкладам

АТБ повысил ставку по вкладу в рублях «Сохрани» до 4,8% годовых при оформлении в отделении и до 5% при оформлении онлайн.



Изменения также коснулись сроков размещения денежных средств по вкладам «Сохрани онлайн», «Накопи» и «Накопи онлайн»: для удобства клиентов, предпочитающих краткосрочные депозиты, АТБ предлагает новые условия открытия вкладов на срок 92 дня.



Для тех клиентов, которые выбирают гибкое управление своими финансами, доступно предложение по вкладу «Управляй» сроком на 92, 731 и 1098 дней с максимальной ставкой 4,30% годовых и возможностью снятия и пополнения вклада без ограничений.