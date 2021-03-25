Полный «тоталь»: рэнкинг авто, которые чаще всего разбивают в хлам

Страховая компания «Согласие» составила рэнкинг автомобилей, которые чаще всего разбивают в «тоталь» (полная конструктивная гибель машины).

Согласно статистике «Согласия», возглавляет «тотальный» рэнкинг Hyundai Solaris. За ним в порядке убывания следуют: LADA Largus, Volkswagen Polo, KIA Rio, Renault Logan, LADA Granta, Renault Duster и Kaptur, Skoda Rapid. Замыкает десятку LADA Vesta.

Чаще всего повреждения, которые нецелесообразно восстанавливать после ДТП, получали автомобили из Москвы и Московской области. По данным экспертов «Согласия», на их долю пришлось 42% от общего количества «тоталей», зафиксированных компанией в 2020 году. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), на третьем – Новосибирск (3%). В десятку городов также вошли Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.