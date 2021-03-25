Названа самая частая причина обращений жителей Иркутской области к педиатрам

Аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера) проанализировали причины обращений к педиатрам жителей Иркутской области в начале 2021 года*. Самой частой жалобой стала повышенная температура тела ребенка — она фигурирует более чем в 42% всех консультаций.

В начале 2021 года наиболее популярными врачами онлайн-сервиса СберЗдоровье стали терапевты, педиатры, специалисты по диагностике и психологи. С начала текущего года количество обращений к педиатрам увеличилось в 2,5 раза по сравнению с началом 2020 года.

Помимо жалоб на повышенную температуру тела, более 25% пациентов обращались с насморком и заложенностью носа, более 18% — с кашлем, а более 11% — с нарушением сна у детей. Также наиболее популярными вопросами к педиатрам сервиса стали вздутия, боли живота и различного вида высыпания на коже. Популярностью пользовались консультации по расшифровке анализов крови ребенка.

Наталия Макарова, педиатр сервиса СберЗдоровье:



«Насморк, длительные и затяжные риниты, кашель, колики, увеличение температуры тела, высыпания, прорезывание зубов, уход за новорождённым, прогулки с ребёнком, выбор вакцины или даже что взять с собой в отпуск для ребёнка — все эти вопросы волнуют родителей при обращении к телемедицинскому сервису. Лидируют запросы с проблемой увеличения температуры тела у детей — в большинстве случаев это связано с синдромом прорезывания зубов. Часто поступают жалобы на насморк у ребёнка — буквально с недельного возраста малыша. В первую очередь родителей интересует, как наладить дыхание своего крохи. Своевременная консультация со специалистом очень важна, так как неграмотная борьба даже с банальной простудой может усугубить состояние ребенка, в то время как врач грамотно порекомендует препараты в соответствие с возрастом и показаниями, а при необходимости расскажет, какие анализы нужно сдать или к какому врачу следует обратиться».



* Были проанализированы обезличенные данные