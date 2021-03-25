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Установили причину возгорания на территории ТЦ «Новый» в Иркутске

Сотрудники полиции установили причины возгорания на территории ТЦ «Новый», сообщение о случившемся поступило днём 23 марта.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, избежав повреждения здания. Огнем уничтожены прессованные картонные коробки на площади около 100 кв. метров.

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Опросив свидетелей и очевидцев происшествия и изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители в течение часа установили двух несовершеннолетних, предположительно совершивших противоправные действия. Вместе с родителями подростки были доставлены в полицию, где признались в содеянном. Пятиклассники рассказали полицейским, что не ожидали таких последствий от своего хулиганского поступка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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