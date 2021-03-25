Иркутская нефтяная компания проведет встречу с поставщиками и подрядчиками

ООО «Иркутская нефтяная компания» 30-31 марта в Москве встретится с поставщиками и подрядчиками. В рамках конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» состоится круглый стол на тему: «Как стать поставщиком Иркутской нефтяной компании».

В работе круглого стола от Иркутской нефтяной компании примут участие: начальник управления МТО, директор департамента конкурсных закупок, начальник отдела планирования и контроля конкурсных закупок, директор департамента складского обеспечения, начальник службы информационных технологий и телекоммуникаций, директор департамента снабжения Иркутского завода полимеров и другие сотрудники.

Участники круглого стола смогут задать вопросы представителям блока снабжения и закупок, а также рассказать о возможностях компании и презентовать инновационные решения. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

Наибольший интерес представляют производители оборудования: факельные установки; путевые подогреватели, арматура фонтанная, блочно-модульные установки освоения скважин, станции насосные, модульно-каркасные здания и сооружения, труба гофрированная – комплект элементов водопропускной трубы, автотехника(лаборатории, а/м скорой помощи), криогенная запорная арматура, емкостное оборудование, насосное оборудование, колонное оборудование, теплообменное оборудование, компрессорные станции.

Также приглашаются разработчики нижеперечисленных технологий: производство гидросульфида натрия, дитионита натрия с использованием сероводорода, утилизация сероводорода и диоксида углерода, производство стройматериалов на основе серы (серобетон, сероасфальт и т.д.),современные направления переработки серы, направления переработки СО2 (метанол, карбамид, сухой лед), паровая конверсия СО2 до синтез-газа, окислительная димеризация метана в этилен, переработка ПНГ в ароматические углеводороды, переработка метана – метанол, легкая нафта, переработка щелочно-солевых стоков процессов демеркаптанизации, извлечение сероводорода из газа.