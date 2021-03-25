«Полюс» зарегистрировал дочернюю компанию в городе Бодайбо Иркутской области

ООО «СЛ Золото» (дочерняя компания ПАО «Полюс») получило регистрацию в городе Бодайбо Иркутской области. Ранее ООО «СЛ Золото» было зарегистрировано в Красноярском крае. В 2017 году компания получила лицензию на освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог» на территории Иркутской области.

В 2020 году по инициативе Губернатора Игоря Кобзева была достигнута договоренность с ПАО «Полюс» о перерегистрации компании из Красноярского края в Иркутскую область. 19 марта 2021 года ООО «СЛ Золото» получило регистрацию в городе Бодайбо.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, привлечение бизнеса в регион – одно из стратегических направлений в развитии экономики Приангарья, которое позволит нам не только мобилизовать налоги, но и привлечь инвестиции в инфраструктуру.

Золоторудное месторождение «Сухой Лог» находится в Бодайбинском районе, в 850 км северо-восточнее г. Иркутска. Месторождение было открыто в 1961 году и интенсивно исследовалось в 1970-е годы. Ресурсы месторождения составляют 2084 т золота, запасы золота – 1244 т со средним содержанием 2,3 г/т. Месторождение является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире.