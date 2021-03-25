Новую систему введут на ВСЖД для сокращения на треть интервала движения поездов

Горно-перевальный участок Большой Луг – Слюдянка-I Восточно-Сибирской железной дороги оборудуют современной системой интервального регулирования движения поездов, новая технология позволит сократить на треть интервал попутного следования составов и за счет этого увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали, сообщают РЖД.

Этот участок относится к числу особо грузонапряженных отрезков, являясь при том одним из самых «узких» мест Транссиба. Внедрение новой технологии позволит сократить здесь интервал движения поездов с 8-9 до 5-6 минут.

«Система автоматически передает информацию о текущей поездной обстановке непосредственно на приборы в кабине локомотива, позволяя машинисту руководствоваться не только привычными сигналами светофоров, но и рассчитанным системой расстоянием до впереди идущего состава», – отмечается в сообщении.

Новая технология уже действует на перегоне Ангасолка – Слюдянка-II (22 км). Полностью участок от Большого Луга до Слюдянки-I протяженностью 89 км планируется перевести на интервальную систему регулирования движения в течение 2021 года.