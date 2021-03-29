Сергей Эмдин, Tele2, назвал 7 трендов в телеком-отрасли

Мобильный интернет теперь воспринимается как электричество, время 5G еще не пришло, а эра пластиковых SIM-карт в смартфонах, напротив, заканчивается. О новой реальности, которая стала вызовом для телеком-отрасли, рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, во время пресс-конференции в Иркутске. Портал SIA.RU записал несколько цитат о ключевых трендах.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Фото из архива компании

1. Мобильный интернет – больше чем развлечение

– Мобильный интернет остается нашим главным продуктом, – поделился Сергей Эмдин. – Мы видим очень большой рост интернет-трафика, и он продолжается. Вся наша обычная жизнь – работа, развлечения, образование, здравоохранение и другие сферы – стали неразрывно связаны с интернетом. Изменились требования людей и к качеству мобильного интернета, который приобрел важную социальную функцию. Сегодня люди хотят, чтобы интернет работал бесперебойно, как, например, электричество. Для нас это определенный вызов, который связан с большими инвестициями в развитие сети.

Фото из архива компании

2. eSIM заменит «пластик»

– SIM-картами давно оснащаются не только смартфоны. Разговоры о том, что количество пользователей-машин скоро превысит количество пользователей-людей, ведутся давно, но переломный момент все еще не наступил, – отмечает генеральный директор Tele2. – Широкое распространение IoT-устройств, размер которых иногда не позволяет использовать обычную SIM-карту, – это тоже вызов для телекома. Технически отрасль к этому готова. Массового перехода на виртуальные SIM-карты мы ожидаем уже в 2021-2022 гг. Технология eSIM заменит традиционный «пластик» и позволит перевести регистрацию абонентов в онлайн. Мы уверены, что клиенты быстро оценят преимущества полностью виртуального подключения, а «пластик» со временем просто исчезнет.

Фото из архива компании

3. Смартфоны тоже исчезнут

– Если заглянуть в будущее, то смартфон, который сейчас для нас как палочка-выручалочка, со временем тоже исчезнет. Понятно, что не в следующем году, но в пределах ближайших десяти лет, это может случиться. На смену смартфонам придут технологии дополненной реальности, где нужная информация сама будет появляться перед глазами. Такие технологии уже есть. Главный стопор для них – неготовность человека пользоваться этими технологиями.

4. Big data – уже «повседневная реальность»

– За последние годы возможности использования больших данных уверенно переместились из области теории в практику и стали повседневной реальностью, – подчеркнул топ-менеджер Tele2. – Все больше и больше компаний пользуются big data. Сотовые операторы здесь «на волне»: мы одни из первых поняли, что обезличенные данные, которые генерируют абоненты в процессе своей жизни, могут использоваться для создания различных аналитических продуктов. Tele2 не строит ни одну базовую станцию, ни одну точку розничной сети без анализа больших данных. Наши специалисты создают модели, позволяющие предсказать окупаемость внутренних проектов. Также большие данные востребованы сторонними организациями, преимущественно банками и страховыми компаниями. Важно подчеркнуть, что все данные обезличены. Я думаю, эта отрасль знаний будет развиваться.

Фото из архива компании

5. MVNO: из стартапа – в бизнес

– Несколько лет назад мы поставили задачу стать «фабрикой» по созданию виртуальных мобильных операторов. На сегодняшний день в нашей сети работает свыше 20 активно действующих MVNO. Абонентская база приближается к 5 млн клиентов, то есть из маленького стартапа вырос уже большой сегмент бизнеса. На вопрос создания новых операторов мы смотрим философски. С одной стороны, мы не хотим, чтобы создавался пятый, шестой, седьмой оператор мобильной связи, поскольку конкуренция и так очень сильная. С другой стороны, мы видим потенциал в создании сложных продуктов, когда мобильная связь интегрирована с другими услугами. Tele2 дает уникальную возможность любому клиенту, будь то банк или блогер, стать оператором связи со своим специфичным предложением для узкой аудитории. В этом случае как таковой конкуренции с сотовыми операторами нет. При этом пользователи получают некий уникальный продукт. Думаю, в ближайшие годы 10% абонентов будут не только клиентами «традиционных» операторов, но и клиентами MVNO.

6. Частные сети для предприятий

– Важный тренд последнего года – это создание частных сетей, Private LTE, для крупных промышленных предприятий, которые зачастую работают на отдаленных территориях – там, где Tele2 как оператор не присутствует, – подчеркнул Сергей Эмдин. –У нас есть опыт строительства таких сетей, например, в Якутии. Для предприятий, занимающихся разработкой месторождений там, – это возможность иметь закрытую сеть, которая обеспечивает безопасную работу, генерировать большое количество данных, анализировать свою деятельность и улучшать ее эффективность. Все имеющиеся потребности предприятий удовлетворяются с помощью оборудования 4G. О частных сетях говорят давно, и вот сейчас их начали активно создавать.

Фото из архива компании

7. Время 5G еще не пришло

– С сетями пятого поколения вопросов пока больше, чем ответов, – уверен Сергей Эмдин. – На сегодняшний день у 5G пока нет устойчивого спроса даже в тех странах, которые запустили эту технологию в 2019 году. Для пользователей – это скорее элемент престижа, а для оператора – возможность разгрузить свои сети 4G и перевести часть трафика в новый спектр. Но каких-либо инновационных сервисов, которые работают только на технологии 5G, в мире пока не появилось. Поэтому, с одной стороны, Россия отстает в этом «технологическом переделе» связи нового поколения, с другой – трагедии не произошло, и можно будет быстро наверстать упущенное, используя позитивный опыт других стран, но для этого следует разобраться с частотами и понять на каком оборудовании будем строить эту сеть. Время для этого еще есть.