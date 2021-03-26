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Игорь Кобзев обсудил проблему санитарной зоны аэропорта с представителем правительства

В её границах запрещено строительство детских садов, школ, больниц и жилья. В Иркутске в эту зону попали Правобережный и часть Октябрьского округа.

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– Этому вопросу сейчас уделяется много внимания. Получил обращение депутатов Думы Иркутска. С Игорем Евгеньевичем договорились, что проработаем вопрос во время визита в Иркутскую область главы Росавиации Александра Васильевича Нерадько, – рассказал губернатор на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что в 2017 году Госдума внесла в Воздушный кодекс поправки, которые приводили в порядок статус приаэродромных территорий (ПАТ), но в ГД не учли особенности регионов.

В итоге Иркутский аэропорт поставил свою ПАТ на кадастр: в случае невыполнения ему грозили серьезные санкции. После постановки выяснилось, что теперь на половине Иркутска проживать нельзя. На территории внесли запрет на строительство и решили переселить около 400 тысяч человек: весь Октябрьский и Правобережный округа и часть левого берега.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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