Резкое падение доходов от валюты и ценных бумаг прогнозируют банкам

Это может привести к повышению ставок по ипотеке, сообщают Ведомости со ссылкой на экспертов.

Размер недополученных банками доходов от операций с валютой и ценными бумагами в 2021 г. может составить 400–500 млрд руб., подсчитали аналитики кредитного рейтингового агентства НКР. «В 2020 г. эти операции обеспечили банкам около 10% операционного дохода, однако теперь их влияние может существенно снизиться на фоне стабилизации курса рубля и вероятной коррекции на финансовых рынках», – отмечается в докладе НКР, посвященном ключевым трендам банковского сектора в 2021 г.

НКР ожидает стабилизации курса рубля примерно на уровне конца 2020 г., а также коррекции на финансовых рынках, в том числе в связи с возможными международными санкциями. В результате совокупная прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может существенно снизиться в 2021 г. по сравнению с прошлым годом и не превысит 100 млрд руб.