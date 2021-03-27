Эксперты: 70% крупных компаний РФ никогда не привлекают к работе фрилансеров

Эксперты провели опрос и выяснили, что 70% крупных компаний РФ не привлекают к работе фрилансеров, пишет РБК.

«Время от времени поручают какие-то работы фрилансерам 23% фирм, а 62% никогда не привлекают фрилансеров, причем среди крупных организаций этот показатель достигает 70%», – отмечает издание.

Среди отечественных компаний только 9% постоянно привлекают к сотрудничеству кадры на «удаленке», причем эта доля снижается с ростом размера компаний более чем в два раза.

Среди компаний численностью до 100 человек постоянно отдают часть работы на фриланс 11%, а численностью более 1 тысячи – только 4%.

При рассмотрении по отраслям деятельности оказалось, что чаще всего к услугам внештатных исполнителей прибегают в ИT-сфере и телекоме (51%), а также в сфере услуг (34%).

Опрос проводился с 25 февраля по 3 марта 2021 года в 146 городах во всех округах России. Размер выборки – 1 тысяча респондентов. Опрашивались менеджеры по персоналу и представители кадровых служб.