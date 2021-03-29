Иркутская область договорилась с «Газпромом» о газификации региона

Иркутская область договорилась с «Газпромом» о подписании в этом году программы газификации и газоснабжения региона с учётом возможности вовлечения запасов газа, в том числе и независимых недропользователей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

– Пожалуй, главный итог моей поездки в Москву – договорённость с ПАО «Газпром» о подписании в этом году программы газификации и газоснабжения Иркутской области. Принципиальное согласие было получено со стороны председателя правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера и генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Вадимовича Густова. Приступаем к работе, а её предстоит немало. Но главное – дело сдвинулось с мёртвой точки, – подчеркнул Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

По словам главы региона, важно проработать модель газификации без увеличения тарифной нагрузки для конечных потребителей.