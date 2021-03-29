Первым компонентом вакцины против COVID-19 привили 90 тыс. жителей Иркутской области

Закончили процедуру вакцинации – 57 тыс. человек, сообщают в областной администрации.

В регионе работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях.

По данным Управления Роспотребнадзора Иркутской области, уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в настоящее время в регионе составляет 46%, в том числе и благодаря вакцинации. Такие данные получены в результате проведения четвертого этапа изучения формирования коллективного иммунитета жителей Приангарья.

На 29 марта 166 человек заболели коронавирусом в Приангарье за последние сутки, выздоровели – 81. Всего с начала пандемии заболевание обнаружили у 61,4 тысячи человек.