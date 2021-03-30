Россельхозбанк назвал самые востребованные вакансии в период сезонно-полевых работ

В преддверии сезонно-полевых работ количество вакансий в сфере АПК увеличилось на 35%, свидетельствуют данные сервиса по поиску персонала на платформе Своё Фермерство, объединяющего более 6600 вакансий в сельском хозяйстве. В тройку лидеров по востребованности вошли профессии тракториста, агронома и овощевода. При этом трактористы и овощеводы стали самыми высокооплачиваемыми специальностями: их заработная плата достигает 250 тыс. рублей в месяц.

«Весной традиционно возрастает спрос на специальности, связанные с посевной и полевыми работами. Мы видим, что на рынке в равной степени востребованы как молодые специалисты без опыта работы, так и профессионалы высокой квалификации, а уровень компенсации специалистов, обладающих навыками работы с современной сельскохозяйственной техникой или знаниями агротехнологий, соответствует другим высокотехнологичным отраслям. Наш сервис по подбору персонала помогает сельхозпроизводителям со всех уголков России найти квалифицированных специалистов, а соискателям – выбрать среди большого разнообразия подходящую высокооплачиваемую работу», − прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Первую строчку самых востребованных специальностей занимают трактористы - на платформе Свое Фермерство размещено более 1150 таких вакансий. При этом в 70% случаев требуются трактористы без опыта работы, в остальных случаях компании ищут молодых специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Тракторист при этом является самой высокооплачиваемой профессией среди сезонных вакансий – предложенная работодателями заработная плата доходит до 250 тыс. рублей. Тракторист с заработной платой 250 тыс. рублей требуется в селе Хворостянка Самарской области, а трактористу-машинисту в селе Чебаки Новосибирской области работодатель готов предложить зарплату 170 тыс. рублей. В обязанности входят вспашка, посадка и уборка зерновых культур.

Вторая по популярности сезонная вакансия – агроном. На платформе Свое Фермерство представлено порядка 660 таких вакансий. При чем в 60% случаев опыт работы для работодателей не имеет значения, в 30% случаев требуется молодой специалист с опытом работы до 3х лет, в остальных случаях работодатель ищет эксперта с опытом работы от 3-х до 6-ти лет. При этом агрономам предлагается вторая по величине заработная плата среди сезонных вакансий – до 150 тысяч в месяц. Так, например, такую зарплату может получать главный агроном в селе Заволжское Астраханской области, в его обязанности входит изучение и внедрение технологии по борьбе с вредителями и болезнями растений, сорняками.

Третью строчку в рейтинге самых популярных вакансий стали овощеводы: количество предложений по этой специальности на платформе Свое Фермерство увеличилось до 342. При чем 90% работодателей требуются овощеводы без опыта работы, остальным подойдут молодые специалисты с опытом 1-3 года. Заработная плата по этой специальности достигает 35 тыс. в месяц. Например, такая зарплата предлагается овощеводу в селе Заречное Приморского края, в обязанности которого входит выполнение работ по обслуживанию культивационных сооружений, подготовка почвенных смесей, проведение профилактических мероприятий по защите растений от болезней и вредителей.

Помимо популярных сезонных вакансий есть и такие необычные, как рисоводы и виноградари, а также сборщики урожая ягод, грибов, листьев чая – тех плодов, бережный ручной сбор которых напрямую влияет на качество конечного продукта. Заработная плата на таких вакансиях достигает 40 тыс. рублей.

В отдельных случаях работодатели готовы предоставить жилье на период проведение сезонных работ. Например, в городе Тавда Свердловской области пасечнику предлагается возможность проживания н фермерском хозяйстве на период сезонной работы. В обязанности входит уход за пчелами, сбор мед, переработка воскосырья. Также жилье предлагается овощеводу в городе Соль-Илецк Оренбургской области, в обязанности которого входит выращивания рассады, уход за растениями, высадка их в открытый грунт.