Job offer стал привычным почти в каждой третьей компании

Job offer — письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы.

Чем крупнее компания, тем чаще она использует job offer: 28% в малом бизнесе и 51% в компаниях с численностью персонала от 1000 человек.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Среди работодателей различных отраслей наиболее популярен job offer у компаний сферы IT и телекоммуникаций: его используют 44%, причем чаще всего — для кандидатов на любые позиции. Реже всего job offer применяют компании строительной отрасли (23%).

За 5 лет количество работодателей, использующих job offer, не изменилось: 31% в 2016 году и 32% сегодня.