Новую линию электропередач провели на Тайшетском алюминиевом заводе

Работы провели специалисты АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири».

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ ТАЗ и линий электропередачи 220 кВ специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании технических условий на технологическое присоединение новых объектов, технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в Иркутское РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых компаний.