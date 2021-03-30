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Новую линию электропередач провели на Тайшетском алюминиевом заводе

Работы провели специалисты АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири».

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ ТАЗ и линий электропередачи 220 кВ специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании технических условий на технологическое присоединение новых объектов, технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. 

При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в Иркутское РДУ. 

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых компаний. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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