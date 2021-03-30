Двухэтажный туристический поезд планируется запустить из Москвы на Байкал

Двухэтажный туристический поезд планируется запустить на маршруте Москва – Иркутск – Байкал, сообщает газета «Гудок».

Решение было принято после испытаний состава на маршруте Слюдянка – Порт Байкал Восточно-Сибирской железной дороги тремя локомотивными бригадами эксплуатационного локомотивного депо Иваново.

По информации издания, 1 марта ивановские локомотивщики отправились на своем тепловозе в 17-дневную командировку на ВСЖД. От Владимира транспорт следовал в составе пассажирского поезда Москва – Владивосток. В кабине постоянно находилась одна бригада, поддерживая локомотив в «горячем» состоянии. Две другие, периодически сменявшие ее, ехали в забронированном купе. 9 марта в Иркутске локомотив прицепили к прибывшему с Тверского вагоностроительного завода двухэтажному вагону.

Во время испытаний железнодорожники проверяли энерго- и воздухоснабжение модернизированного вагона, оборудованный пневмоподушкой, которая должна обеспечить плавность хода. Поезд преодолел трудные участки, мосты, тоннели. В испытаниях приняли участие исследователи, которые сопровождали состав в вагоне-лаборатории.

Испытания прошли успешно.