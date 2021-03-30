Медкорпус для пациентов с внебольничной пневмонией в Усть-Куте откроют в июне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что медкорпус для пациентов с внебольничной пневмонией в Усть-Куте примет первых пациентов в июне.

«Стационар рассчитан на 60 коек. Осмотрели палаты. К каждой койке подведён кислород. Это важно. Есть три палаты реанимации. Принимать пациентов планируют с июня. Уверен, медучреждение будет востребовано не только сейчас, в условиях пандемии, но и в долгосрочной перспективе», – отметил глава области.

Строительство объекта финансирует Иркутская нефтяная компания. Работы практически завершены – в настоящее время заканчивается отделка помещений, идет отладка инженерных систем, установка оборудования, мебели.

В 2022 году власти намерены провести капремонт районной больницы города.