Банк «Открытие» сделал бесплатным GPI-трекинг валютных платежей

С 1 апреля всем клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса будет подключена опция GPI-трекер в отправляемом валютном платеже. Информация о статусе платежа станет бесплатной.

После того, как банк исполнит валютный платеж, клиенты смогут отслеживать статус отправленных денежных средств. GPI-трекинг особенно востребован среди участников ВЭД, которые оплачивают товары и услуги в иностранной валюте в адрес зарубежных партнеров. Он позволяет обеспечить прозрачность в международных расчетах и эффективно управлять финансовыми потоками.

Благодаря GPI-трекеру клиент может видеть маршрут доставки денежных средств до получателя в режиме реального времени. В случае задержки платежа банком-корреспондентом, клиент может оперативно реагировать на ситуацию — быстро предоставить дополнительную информацию, проинформировать получателя о задержке, скорректировать логистику поставок в случае необходимости. Главная польза для клиентов от информации, отражаемой в GPI-трекере — возможность повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе, выстраивание качественных партнерских отношений с зарубежными контрагентами.

GPI-трекер доступен только для юрлиц в ДБО «Бизнес-портал» банка «Открытие».