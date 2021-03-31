Ставки в Примсоцбанке заметно выросли

В Примсоцбанке выросли ставки по трём срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Спринт 31», «Спринт VIP» и «Надёжный».

Ставки по «Спринт 31» и «Спринт 31 Онлайн» выросли до 5 и 5,1% соответственно. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Ставки по «Спринт VIP» и «Спринт VIP Онлайн» выросли до 5, 1% и 5,2% соответственно. Минимальная сумма вклада – 500 000 рублей. Вклад открывается на 91 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Ставка по вкладу «Надёжный» и «Надёжный онлайн» поднялась до 5,3% и 5,4% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.