Примсоцбанк разработал новый бизнес-пакет РКО для предпринимателей

С 1 апреля в Примсоцбанке начинают действовать пакеты РКО, которые предусматривают ещё большую экономию расходов. В дополнение к четырём уже существующим пакетам банк представит ещё один, совершенно новый.

В рамках нового пакета «Свой бизнес», созданного специально для индивидуальных предпринимателей, всего за 1 рубль в месяц предусмотрен целый комплекс услуг.

В пакет входит: открытие счета с последующим подключением пакета РКО, ведение расчетного счета, подключение к услуге "СМС-сервис", выпуск корпоративной карты Visa Business и карты для самоинкассации, обработка платежных документов резидентов (кроме поручений клиентов на перечисление налогов и сборов в пользу ИФНС, ПФ и ФСС), перечисление на свой счёт физлица до 150 000 рублей в месяц без комиссии, бесплатный интернет-банк и многое другое.

Благодаря новому предложению ИП смогут сфокусироваться на ведении своего бизнеса и получить максимальную выгоду от банковского обслуживания.

– Мы постоянно изучаем потребности наших клиентов и предлагаем им решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам, которые стоят перед бизнесом. Также мы обновили текущие пакеты, постаравшись учесть отзывы наших клиентов, - отмечает Олеся Пинчук, начальник отдела обслуживания юридических лиц.



Ознакомиться подробнее с тарифами, а также подать заявку на пакеты рассчётно-кассового обслуживания можно на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.