Губернатор потребовал разобраться с собственниками аэропортов Усть-Кута и Киренска

Бизнес должен отвечать за работу принадлежащих им социально важных предприятий. Об этом заявили глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам визита в аэропорт Усть-Кута и знакомства с ситуацией в аэропорту Киренска. Терминал аэропорта Усть-Кута с 1998 года находится в собственности авиакомпании «ЮтЭйр». Его состояние удручающее. Необходимо строительство нового. Собственник должен обеспечить финансирование.

– В отношении аэропорта Усть-Кута надо срочно принимать решения, которые бы меняли имущественные отношения, которые возникли в конце 90-х годов. Владельцы аэропортов должны понимать социальную значимость этих объектов с учетом необходимости обеспечения транспортной доступности, вкладывать свои средства, а не сетовать на то, что аэропорты убыточны. Мы наметили дорожную карту, как развязать узел, связанный с Усть-Кутом. Пассажиры не должны быть заложниками недобросовестного бизнеса, – сказал Александр Нерадько.

Аналогичная ситуация в аэропорту Киренска. Его собственником является Киренское авиационное предприятие, оператором – ООО «Аэропорт Киренск». В городе проживает более 11 тысяч человек. Воздушный транспорт является основным видом транспортного сообщения. Из аэропорта выполняются рейсы только в Иркутск. Состояние аэродрома оставляет желать лучшего. Предварительная стоимость реконструкции взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона предварительная стоимость оценивается 1,3 млрд рублей. Между тем, этот аэропорт пока не входит в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Он вынесен за 2025 год. Александр Нерадько подчеркнул важность приближения сроков реконструкции из-за сложных северных особенностей эксплуатации. Глава Росавиации и Губернатор региона дали поручение выяснить земельно-имущественные отношения предприятия и привлечь собственника к финансированию работ.



– Если не произвести реконструкцию аэропортов Усть-Кута и Киренска, то совсем скоро они станут небезопасными для осуществления полётов, непригодными для эксплуатации, станет вопрос их работы. Мы заинтересованы в модернизации аэровокзальных комплексов, в ремонте взлётно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек. Я в своем послании «О положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год» сказал, что мы будем уделять особое внимание северным территориям, их транспортной доступности. Поэтому нужно решать вопросы с собственниками, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что аэропорты Иркутска, Киренска, Усть-Кута включили в федеральную программу реконструкции.