«Ростелеком» в Иркутской области увеличил число подключений в день обращения до 20 процентов

«Ростелеком» в Иркутской области увеличил число подключений услуг в день подачи заявки до 20 процентов. Наиболее популярными услугами, которые клиенты хотят получить в день обращения, стали интернет, цифровой видеосервис Wink домашнее видеонаблюдение.

«Основной ресурс, которого нам часто не хватает, — это время. Клиент стал требовательным и не хочет ждать. Для того, чтобы обеспечить абонента услугами в день обращения, мы не только модернизировали сети, станционное и абонентское оборудование, но и принципиально усовершенствовали клиентский сервис», — отметил директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Благодаря внедрению новой системы распределения заданий специалисты «Ростелекома» дистанционно получают информацию об адресе следующего подключения и направляются на инсталляцию без заезда в узел связи.

«Нам было важно, чтобы услуги связи в квартиру, которую мы сдали, подключили в день обращения, потому что сами этим же вечером уже должны были улетать в Сочи на длительный отдых. Из всех операторов связи провести интернет и интерактивное телевидение в дом за такой короткий срок смог только “Ростелеком” — поэтому мы выбрали данную компанию. Ее сотрудники пришли в назначенное время, быстро завели кабель в квартиру, подключили интернет и телевидение Wink, и при этом бережно отнеслись к ремонту. Мы остались очень довольны их работой», — сообщила абонент «Ростелекома» Светлана Кондратьева.

Цифровой видеосервис Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов. Видео доступно на любых пяти экранах: телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере. Теперь в сервисе Wink появился специальный раздел с возможностью слушать аудиокниги.

Услуга «Видеонаблюдение» позволит быть спокойным за сохранность дома и имущества, потому что она дает возможность круглосуточно следить за порядком в жилище и во дворе. Пользователь может зайти в приложение с компьютера или смартфона в любой точке мира, где есть доступ в интернет. Например, родители могут проконтролировать ребенка, а взрослые дети присмотреть за родственниками преклонного возраста. Также можно следить за домашними питомцами.

Услуга позволяет присматривать за своим домом через личный кабинет на сайте или с помощью бесплатного мобильного приложения. Установка оборудования занимает несколько минут. Большинство абонентов самостоятельно устанавливают камеру и настраивают необходимые параметры изображения: выбирают качество записи, срок хранения видео, чувствительность срабатывания датчика движения.

Различные варианты тарифов позволяют пользователю не сразу оплачивать полную стоимость камеры, а приобрести оборудование в рассрочку вместе с услугой облачного хранения. В стартовый пакет входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте и через контакт-центр по номеру 8-800-1000-800.