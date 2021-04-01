В Иркутске планируют построить спортивный кластер в Ново-Ленино

В Иркутске на площадке в районе объездной дороги Ново-Ленино напротив дома № 239 на улице Ярославского планируется возведение спортивного кластера, в состав которого войдут региональные центры боевых единоборств и настольного тенниса, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, универсальная игровая площадка. Перспективы такого строительства мэр Иркутска Руслан Болотов обсудил с первым заместителем губернатора Иркутской области – председателем правительства Иркутской области Константином Зайцевым в ходе выездного совещания.

Мэр пояснил, что строительство центра единоборств – поручение Президента России. В рамках своих полномочий администрация города провела работу по выделению земельного участка, приведению в соответствие градостроительной документации, в том числе, документов по планировке территории. Проект правил землепользования и застройки, который предусматривает строительство здесь спортивных объектов, был утвержден депутатами Думы Иркутска еще в марте. Кроме этого, планируется обустройство подъездных путей и парковочных мест, выполнение благоустройства.

– Такой спортивный кластер станет значимым не только для иркутян. Его удобное месторасположение позволит жителям Шелехова, Ангарска, Усолье-Сибирского пользоваться тренировочной базой, проводить соревнования, при этом не потребуется заезжать в центральную часть Иркутска. Проект масштабный, его поддерживают соответствующие спортивные федерации, – отметил Константин Зайцев.

В ходе выездного совещания были осмотрены еще два земельных участка, на которых возможно строительство других социальных объектов. В частности, мэр Иркутска и председатель областного правительства посетили площадку в районе дома № 184 на улице Ярославского, где планируется строительство крытого велотрека. Как доложил Руслан Болотов, на данной территории уже предусмотрено возведение общеобразовательной школы на 1500 мест. Строительство будут вести по типовому проекту на 1275 учащихся, который уже реализуется в Иркутске, с дополнительным учебным блоком. Предполагается выполнить комплексное проектирование по застройке территории учебным и спортивным объектами, учесть нагрузку на инженерные коммуникации.

Также Руслан Болотов и Константин Зайцев обсудили возможность строительства многофункционального спортивного комплекса на территории полуострова Кирова. Планируется, что в его состав войдет региональный центр по развитию футбола.