Клиенты СберБанка могут оформить Дальневосточную ипотеку по ставке от 0,1% годовых по проекту с эскроу

Клиенты СберБанка могут оформить «Дальневосточную ипотеку» от 0,1% годовых при покупке квартиры у застройщиков — участников проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

– Более 12 тысяч жителей Дальнего Востока воспользовались льготной программой СберБанка для покупки жилья в ипотеку. И совместно с нашими партнёрами — застройщиками мы продолжаем улучшать условия программы и предлагаем сниженные ставки для покупателей, которые ожидают завершения строительства дома, при этом уже выплачивают ипотеку.

Преимущество для застройщика заключается в возможности стимулирования продаж за счёт предоставления скидки на ставку по ипотеке. При этом застройщик сам принимает решение в отношении каждой квартиры.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке на территории Дальневосточного федерального округа до 31 декабря 2024 года.

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.

Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Выбрать квартиру в новостройке и оформить «Дальневосточную ипотеку» со сидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru.