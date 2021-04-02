ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынке

ПСБ запустил акцию «Быстрый выход на сделку» при покупке жилья на вторичном рынке и оформлении кредита в течение 30 дней с момента одобрения банком ипотечной заявки.

В рамках акции клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 7,89% при покупке квартиры по договору купли-продажи у партнеров банка - крупнейших агентств недвижимости и застройщиков. Для клиентов, которые предпочитают самостоятельный поиск недвижимости, ставка снижена до 8,44%.

Также снижены ставки для клиентов, оформляющих ипотеку на сумму более 10 млн рублей, - до 7,77% годовых в рамках акции «Крупная сумма».

Оба предложения действуют до 15 апреля 2021 года во всех регионах присутствия банка.

"Мы видим увеличение спроса на ипотеку на вторичном рынке. Это связано отчасти с недостатком предложения новостроек в ряде регионов, кроме того, многие заемщики предпочитают купить готовое жилье, чтобы сэкономить время и деньги на ремонт и обустройство квартиры. ПСБ улучшает условия по всем востребованным ипотечным программам: в марте банк снизил ставку по ипотеке с господдержкой на первичном рынке и параллельно мы запускаем акцию с пониженными ставками на покупку вторичного жилья", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.