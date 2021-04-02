Ухудшение погоды ожидается 3 апреля в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с, мокрый снег.

Возможно налипание мокрого снега, их обледенение и обрыв. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.