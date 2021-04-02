Жительница Усолья-Сибирского перевела деньги мошенникам под предлогом компенсации за лекарства

Они пообещали усольчанке 10 млн рублей, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась 66-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников.

Предварительно установлено, что в начале марта женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств из Москвы. Он сообщил, что фирма, у которой через Интернет усольчанка приобретала медпрепараты, закрыта, деятельность организации признана незаконной, а счета арестованы.

Лжеправоохранитель заверил пенсионерку, что интересы ее будет защищать адвокат, который с ней немедленно свяжется. Через некоторое время на телефон женщины позвонил другой мужчина, который сказал, что он адвокат и тоже из Москвы. По его словам, он готов взяться за такое «беспроигрышное дело», и женщина скоро получит компенсацию порядка 10 миллионов рублей за ранее купленные медпрепараты, которые по его словам «наносили вред здоровью».

Обрадованная возможностью получить крупную сумму денег пенсионерка принялась выполнять все указания «московского адвоката». Злоумышленник сначала запросил деньги под видом оплаты процедуры оформления документов, затем для оплаты страховки и «машины для перевозки денег». В результате в общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 340 тысяч рублей.