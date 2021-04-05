АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для некрупных банков

Наиболее защищены от этого риска крупные банки (топ-20), они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам. Об этом сообщает "Российская газета со ссылкой на исследование АКРА "Анализ изменения структуры фондирования банков РФ в 2020-2021 годах".

Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока, по оценкам АКРА, у банков, занимающих по размеру активов места 20-50-е (57%) и 100-200-е (63%), тогда как у топ-10 банков - только 20%.

"Поскольку текущие средства физических лиц, как правило, являются более стабильным источником фондирования, можно говорить о том, что по мере снижения размера банков вместе с риском высокой концентрации для них возрастает и риск ликвидности", - указывает агентство.

АКРА считает, что банки будут вынуждены удерживать депозитные ставки на высоком уровне. Это связано с ускорением инфляции, которая снижает доходность вкладов.

«Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций»,— говорится в исследовании АКРА. Агентство считает, что в 2021 году может сохраниться нестабильность остатков клиентских средств.