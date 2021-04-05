Новости

В Иркутске возобновят "Кубок Александра Попова"

О таком решении договорился губернатор Иркутской области Игорь Корбзев по окончании встречи с легендарным пловцом, четырёхкратным Олимпийским чемпионом. Проговорили больше часа.

– Я сам плаваю ежедневно и для меня познакомиться с легендой плавания было невероятно почётно. Полностью согласен с с Александром Владимировичем, что задача популяризировать детский спорт – важная. "Кубок Александра Попова" проводился в Иркутской области с 2012 по 2016 год. В наших силах не только возобновить его проведение, но и организовать всё на достойном уровне, – отметил Игорь Кобзев.

Предварительно соревнования назначен на 16-18 сентября в четырёх возрастных группах - от 10 до 16 лет.

По слова главы региона, в Иркутской области организацией соревнований занимался президент федерации плавания Сергей Брянский, который является вегодня исполнительным директором "Кубка Александра Попова".

– В ближайшее время обсудим с ним уже все детали и начнём подготовку. Александр Владимирович заверил, что в Иркутск сможет не только приехать сам, но и привезти именитых спортсменов, Олимпийских чемпионов, чтобы показать ребятам мастер-классы.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

56% территории Иркутска попало под зону запрета на строительство
Игорь Кобзев: Аэропорт Иркутска необходимо выносить за пределы города
Игорь Кобзев: Для корректировки границ приаэродромной зоны будет создана специальная группа
Попали в зону. Центральная часть Иркутска стала санитарной территорией аэропорта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании