В Иркутске возобновят "Кубок Александра Попова"

О таком решении договорился губернатор Иркутской области Игорь Корбзев по окончании встречи с легендарным пловцом, четырёхкратным Олимпийским чемпионом. Проговорили больше часа.



– Я сам плаваю ежедневно и для меня познакомиться с легендой плавания было невероятно почётно. Полностью согласен с с Александром Владимировичем, что задача популяризировать детский спорт – важная. "Кубок Александра Попова" проводился в Иркутской области с 2012 по 2016 год. В наших силах не только возобновить его проведение, но и организовать всё на достойном уровне, – отметил Игорь Кобзев.

Предварительно соревнования назначен на 16-18 сентября в четырёх возрастных группах - от 10 до 16 лет.

По слова главы региона, в Иркутской области организацией соревнований занимался президент федерации плавания Сергей Брянский, который является вегодня исполнительным директором "Кубка Александра Попова".

– В ближайшее время обсудим с ним уже все детали и начнём подготовку. Александр Владимирович заверил, что в Иркутск сможет не только приехать сам, но и привезти именитых спортсменов, Олимпийских чемпионов, чтобы показать ребятам мастер-классы.

