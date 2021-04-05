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Жителям Иркутской области вернули задолженность по зарплате в 70 млн рублей

Зарплаты получили 990 работников, сообщают в областной администрации.

Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков сообщил, что с начала года долги по заработной плате выплачены 990 работникам в общем объеме более 72,3 млн рублей.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Иркутской области задолженность по заработной плате на 1 марта 2021 года составляет 13,8 млн рублей в четырех организациях, две из которых находятся в конкурсном производстве. 

Правительство Иркутской области продолжит работу по контролю за соблюдением трудового законодательства в части обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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