Игорь Протасов будет отвечать за стратегию технического развития, строительство и эксплуатацию сетей МТС в Иркутской области. В компании Игорь работает уже 16 лет, последние 9 из них, в должности начальника отдела развития сети. В числе приоритетных направлений его работы — продолжать расширение покрытия, в том числе в популярных туристических местах, вдоль трасс и в малых населенных пунктах, а также развитие сети МТС под нужды бизнес-клиентов и предприятий региона: создание выделенных зон LTE, развертывание сети для интернета вещей стандарта NB-IoT.

Директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев, представляя нового технического директора на своей странице в соцсети, привел несколько необычных фактов из профессиональной жизни Игоря Протасова:

«Во-первых, Игорь с детства увлекался электроникой и уже во время учебы в ИГУ на физическом факультете, по специальности радиофизика и электроника, создал свою версию программного обеспечения для определения гидро-оптических характеристики воды в Байкале, и на ее основе отображал аналитику измерений воды за год в 3D-формате. Во-вторых, Игорь боится высоты, но в первый же год работы в МТС, когда нужно было залезть на 90-метровую вышку в поселке Лужки в Усолье-Сибирском для установки оборудования, разобрался с этим и решил, что боязнь высоты наоборот дисциплинирует – это повод быть осторожным и соблюдать технику безопасности. В-третьих, ежегодно сплавляется по рекам области, в течение 12 дней он рыбачит и не пользуется гаджетами – именно такой отдых считает полноценным во всех смыслах».