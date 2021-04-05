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Реалист Банк выступил гарантом при реализации проекта транспортной и пешеходной доступности к станциям Московского метрополитена.

Реалист Банк выступил гарантом по реализации контракта ООО «Эко Грин Строй» на выполнение работ по обеспечению транспортной и пешеходной доступности на территориях, прилегающих к станциям Московского метрополитена.

Сумма гарантии составила 177 млн. рублей, исполнение контракта заняло 1,5 года.

Выполненные ООО «Эко Грин Строй» работы позволили значительно повысить комфортность среды для москвичей и гостей столицы, пользующихся станцией метро "Лефортово".

Заказчиком проекта являлась Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта г. Москвы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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