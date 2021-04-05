Налогоплательщики Иркутской области за два месяца уплатили в бюджет РФ 61 млрд рублей

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено более 43 млрд рублей или 71%, в консолидированный бюджет Иркутской области – свыше 14 млрд рублей или около 24%, в том числе в доходы местных бюджетов – менее 4 млрд рублей, сообщают в ФНС.

В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило акцизов на нефтепродукты более 3 млрд рублей или 5 процентов.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды зачислено 18 млрд рублей страховых взносов, что на 13% выше уровня аналогичного периода 2020 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – более 13 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – свыше 3 млрд. рублей, в Фонд социального страхования – более 1 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за два месяца нынешнего года почти на 2 млрд рублей или на 4% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. В структуре доходов федерального бюджета 61% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – свыше 26 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 3 млрд рублей или на 11% ниже уровня января - февраля 2020 года.

Данное уменьшение связано главным образом со снижением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 36% доходов федерального бюджета (или около 16 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились почти на 2 млрд рублей или на 12%, что обусловлено ростом платежей (на 386 млн рублей) и снижением объемов возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков (более чем на 1 млрд рублей).