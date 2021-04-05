В Иркутске 62 человека заразились коронавирусом

Областной центр все еще лидирует по дневному приросту заболевших.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск, Ангарск и Братск.

Из 161 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 62 (всего 22 047),

в Ангарске – 21 (всего 6 015),

в Братске – 20 (всего 3 547),

в Усть-Илимске – 10 (всего 4 271),

в Иркутском районе – 10 (всего 4 164),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 22 047,

Ангарск – 6 015,

Усть-Илимск – 4 271,

Иркутский район – 4 164,

Братск – 3 547.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,5 тысячи людей. Умерли за день 8 человек с COVID-19.