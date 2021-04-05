В Иркутске 62 человека заразились коронавирусом

Областной центр все еще лидирует по дневному приросту заболевших.
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск, Ангарск и Братск.
Из 161 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 62 (всего 22 047),
- в Ангарске – 21 (всего 6 015),
- в Братске – 20 (всего 3 547),
- в Усть-Илимске – 10 (всего 4 271),
- в Иркутском районе – 10 (всего 4 164),
Читайте также:
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 22 047,
- Ангарск – 6 015,
- Усть-Илимск – 4 271,
- Иркутский район – 4 164,
- Братск – 3 547.
Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,5 тысячи людей. Умерли за день 8 человек с COVID-19.