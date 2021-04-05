Новости

В Иркутске 62 человека заразились коронавирусом

Областной центр все еще лидирует по дневному приросту заболевших.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск, Ангарск и Братск.

Из 161 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 62 (всего 22 047),
  • в Ангарске – 21 (всего 6 015),
  • в Братске – 20 (всего 3 547),
  • в Усть-Илимске – 10 (всего 4 271),
  • в Иркутском районе – 10 (всего 4 164),

Читайте также:

Более 1 млн человек планируют привить от коронавируса в Иркутской области
5 апреля 2021
В Иркутскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса
5 апреля 2021

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 22 047,
  • Ангарск – 6 015,
  • Усть-Илимск – 4 271,
  • Иркутский район – 4 164,
  • Братск – 3 547.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,5 тысячи людей. Умерли за день 8 человек с COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3509)


Реклама на сайте

56% территории Иркутска попало под зону запрета на строительство
Игорь Кобзев: Аэропорт Иркутска необходимо выносить за пределы города
Игорь Кобзев: Для корректировки границ приаэродромной зоны будет создана специальная группа
Попали в зону. Центральная часть Иркутска стала санитарной территорией аэропорта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании