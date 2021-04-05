Сотрудники МЧС Иркутской области прививаются от COVID-19

Больше 500 человек уже приняли участие в прививочной кампании, которая проходит по всей стране, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Мероприятия иммунопрофилактики инфекционных и вирусных болезней, осуществляемые в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава, проходят в МЧС России.

Специалисты, которым в силу своей профессии необходимо контактировать с людьми: сотрудники, оказывающие государственные услуги населению, государственные инспекторы по пожарному надзору и по маломерным судам, а также пожарные уже поставили прививки.

Таким образом они стремятся обезопасить от распространённого вируса не только себя и своих близких, но и окружающих людей. Чем выше процент населения будет привит от вируса, тем больше людей будут спасены от опасных последствий заболевания.