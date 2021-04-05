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В Иркутскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

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Еще около 11,5 тысяч доз вакцины Спутник-V поступило в Иркутскую область. Об этом главе региона Игорю Кобзеву доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба.  

Таким образом, всего регион получил 129,9 тысяч доз препаратов для вакцинации от COVID-19.  

На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72316 человек, из которых около 27 тысяч – люди пожилого возраста.  

По количеству проведенных прививок лидируют крупные города: Иркутск (40 832 человека), Ангарск (9028 человек), Братск (7750 человек).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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