В Иркутскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

Еще около 11,5 тысяч доз вакцины Спутник-V поступило в Иркутскую область. Об этом главе региона Игорю Кобзеву доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба.

Таким образом, всего регион получил 129,9 тысяч доз препаратов для вакцинации от COVID-19.

На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72316 человек, из которых около 27 тысяч – люди пожилого возраста.

По количеству проведенных прививок лидируют крупные города: Иркутск (40 832 человека), Ангарск (9028 человек), Братск (7750 человек).