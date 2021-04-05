В феврале просрочка «карточных» кредитов в Иркутской области снизилась

С 8,3% до 8,1%.

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа составила 8,1%, увеличившись за год на 0,2 процентного пункта (п.п.) (в феврале 2020 года – 7,9%).

В то же время по сравнению с пиковыми значениями октября 2020 года (8,9%) доля просроченных «карточных» кредитов в феврале 2021 года сократилась на 0,8 п.п. При этом основное снижение данного показателя пришлось на 4 квартал 2020 года, а в начале текущего года ситуация стабилизировалась.

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в феврале 2021 года он составил 662 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В феврале 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам в общем объеме кредитов данного типа были зафиксированы в:

Москве (6,2%),

Ханты-Мансийском АО (6,9%),

Республике Татарстан (7,0%),

Московской области (7,4%),

Санкт-Петербурге (7,4%),

Саратовской обл. (7,4%).

Вместе с тем, доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве регионов. При этом наиболее существенный рост доли по сравнению с февралем 2020 года был отмечен в:

Московской обл. (+0,7 п.п.),

Санкт-Петербурге (+0,6 п.п.),

Ставропольском крае (+0,6 п.п.),

Москве (+0,6 п.п.),

Ленинградской обл. (+0,6 п.п.),

Челябинской обл. (+0,6 п.п.).

В то же время, в некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по кредитным картам за прошедший год незначительно сократилась, в том числе, в:

Иркутской обл. (-0,2 п.п.),

Нижегородской обл. (-0,2 п.п.),

Красноярском крае (-0,2 п.п.).

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть существенно выше».