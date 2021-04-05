В 6-м микрорайоне Ново-Ленино строят многоквартирные дома по программе переселения из ветхого жилья

Ход строительства проверили вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

– Дома должны быть введены в эксплуатацию в чистовой отделке уже в декабре. На сегодня подрядная организация укомплектована материалами, рабочими на местах. Для усиления контроля будем выезжать на объект еженедельно. Отставание от графика допускать нельзя, срывы сроков реализации федеральной программы неприемлемы, – отметил он.

Сейчас на объекте проводятся работы по бетонированию, выставлению опалубки и армированию плиты перекрытия этажей.

Напомним, что размер аварийного жилищного фонда в Иркутске с 01.01.2012 года по состоянию на 31.12.2020 года составляет 195,4 тысяч квадратных метров, в нем проживают 12,6 тысяч человек или 4,7 тысячи семей.