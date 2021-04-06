Конкурс национальных видеороликов «МЫ» приглашает к участию жителей Иркутской области

Прием заявок продлится до 31 июля, а награждение победителей состоится 4 ноября в День народного единства, сообщают в пресс-службе проекта.

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Чтобы участвовать в состязании любителям, необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик - игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов - фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше «лайков».

Оценивать ролики и фильмы также предстоит профессиональному жюри, при этом эксперты будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; оригинальность. Победители Конкурса награждаются дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.

Чтобы повысить качество присылаемых работ, организаторы подготовят специальный образовательный видеокурс из четырех уроков, посвященных тому, как создать ролик на национальную тематику. Все мастер-классы будут опубликованы в открытом доступе на YouTube-канале конкурса «Мы» и в образовательном онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» (zeroplus.tv). Кроме того, опытные специалисты в сфере кино и анимации проведут вебинары, где участники узнают о механике конкурса и творческом процессе создания видеороликов, и смогут задать свои вопросы.