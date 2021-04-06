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Обстановка с подтоплениями в Иркутской области стабилизируется

По состоянию на утро 6 апреля подтоплены талыми водами остаются 137 участков в 5 населенных пунктах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В селе Хомутово в зоне подтопления на сегодняшний день находятся 123 участка. За сутки от воды освободились 22 участка. В их числе 19 участков в садоводствах города Иркутска и 4 участка в селе Хомутово. 

Накануне в населенных пунктах проводились работы по оказанию адресной помощи населению, по отводу талых вод и откачке воды с подтопленных участков. Задействовались 87 человек, 34 единицы техники от МЧС России, муниципальных образований, дорожных и коммунальных служб. 

За прошедшие сутки 380 метров водоотводных каналов были расчищены и углублены с помощью инженерной техники, возведено 26 метров заградительных насыпей, с применением пожарных насосных станций, карьерного насоса, вакуумных автомобилей и мотопомп откачано 14068 кубометров воды. В целом обстановка постепенно стабилизируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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